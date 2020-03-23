中金下調陸實際GDP增速預測至2.6％ 10:432020/03/23 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中金公司最新報告指出，近期由於新冠肺炎疫情迅速在全球擴散升級、並已出現向金融市場「傳染」現象，因此將2020年大陸實際GDP增速預測，從之前的6.1％下調至2.6％。 據新浪財經引述中金報告，由於實際GDP增長在2020年大部分時間都低於潛在增速，預計名義GDP增速將在2020年顯著放緩至2.8％。 在人民幣匯率方面，由於當前形勢下，大陸官方財政與貨幣政策的逆週期調節力度或將加碼，短期美元荒過後，人民幣可能有升值動力，因此維持2020年底美元兌人民幣6.72價位預期不變。 (旺報 ) #2020 #2020年 #gdp #人民幣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情拖累 陸首季GDP恐負成長 04:102020/03/19 全球財經 美股又熔斷 沃爾瑪卻創歷史新高 05:442020/03/19 財經 《半導體》十銓全鏡面電競發光記憶體，獲紅點設計大獎 15:232020/03/19 財經 2020下半年最容易脫離單身的星座 00:332020/03/20 運勢 許家印蟬聯全球房地產首富 川普的11倍 10:102020/03/20 財經 2020太陽能發電安裝容量 BNEF下修11％ 11:462020/03/20 財經 疫情、色情網站雙衝擊 赤裸67年「花花公子」雜誌停刊 15:132020/03/20 社會 文化廣告畢展「智．匯流AI know」 四年所學齊綻放！ 16:492020/03/21 新消息 四月在英國舉行的2020斯諾克世錦賽延期 18:382020/03/21 國際 五路齊發 2020啟動投資併購 04:102020/03/23 財經要聞 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 疫情擊垮美經濟 Fed官員：Q2 GDP恐暴跌50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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