中金公司最新報告指出，近期由於新冠肺炎疫情迅速在全球擴散升級、並已出現向金融市場「傳染」現象，因此將2020年大陸實際GDP增速預測，從之前的6.1％下調至2.6％。

據新浪財經引述中金報告，由於實際GDP增長在2020年大部分時間都低於潛在增速，預計名義GDP增速將在2020年顯著放緩至2.8％。

在人民幣匯率方面，由於當前形勢下，大陸官方財政與貨幣政策的逆週期調節力度或將加碼，短期美元荒過後，人民幣可能有升值動力，因此維持2020年底美元兌人民幣6.72價位預期不變。

(旺報 )