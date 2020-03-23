三芝、石門等區今日上午10時15分不明原因發生無預警停電，三芝區公所表示，公所也停電中，現啟動緊急發電機恢復電力，已緊急致電台電，台電公司正積極巡查跳電原因，目前停電情形仍未解除，其他地區也陸續傳出停電情形。

(中時 )