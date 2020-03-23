監察委員王幼玲和楊芳婉今日舉行「衛福部只做半套的ICF」記者會，針對我國於96年修正身權法後所採行的身心障礙鑑定，仍未脫離以「損傷」為焦點的醫療診斷模式，對身心障礙者的福利服務需求，也未落實評估及提供服務，對衛福部提出糾正。

(中時 )