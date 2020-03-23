2監察委員糾正衛福部：身障鑑定做半套 10:462020/03/23 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 監察委員對衛福部提出糾正。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察委員王幼玲和楊芳婉今日舉行「衛福部只做半套的ICF」記者會，針對我國於96年修正身權法後所採行的身心障礙鑑定，仍未脫離以「損傷」為焦點的醫療診斷模式，對身心障礙者的福利服務需求，也未落實評估及提供服務，對衛福部提出糾正。 (中時 ) #衛福部 #服務 #身心障礙 #監察委員 #監察 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委劉建國為長者發聲 爭取褒忠鄉樂活長照館經費 18:322020/03/19 生活 「藝」起接力！吳春山接任台灣身心障礙藝術發展協會理事長 23:172020/03/19 生活 未足額進用身障者 星展銀行連續24個月未達標 14:002020/03/20 財經 南開科大服務學習教育 培養學生成種子火車頭 17:502020/03/20 生活 荷蘭村護理之家 專業照護服務 04:102020/03/21 企業經營 張上淳兒遭學長爆料痛譙「我們OK、你出國？」 01:062020/03/22 政治 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 居家檢疫者夜店趴趴走罰百萬 7天逾期未繳將移送執行 07:442020/03/23 社會 24日起禁來台轉機 04:102020/03/23 財經要聞 大村衛生所 多元化戒菸服務奪冠 04:102020/03/23 地方新聞 政治熱門新聞 江啟臣一語定罷韓 韓粉大讚：明智 - 政治 韓國瑜當市長後 網驚訝高雄這條路居然變這樣 - 政治 不是韓國瑜！宅神：他閉嘴 國民黨民調可回升3％ - 政治 嚇！張上淳醫師兒出國風波 村長竟喊這4字 - 政治 張上淳兒出國爽玩？網驚嘆：蔡政府又鑄下大錯了... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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