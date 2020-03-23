日本豐田汽車22日宣布，愛知縣豐田市的高岡工廠又有1名20多歲員工確診感染新型冠狀病毒，他與第1位確診的20多歲員工在同一條生產線上班。豐田汽車為消毒高岡工廠，已決定23日至25日停工3天。

高岡工廠19日出現第1名感染者後曾停工消毒後，但當天便重啟生產線。第2名確診的員工是在居家隔離時，21日接受病毒檢測後確診。

豐車汽車決定，生產主力車種「Corolla」和運動休旅車「Harrier」的第1生產線23日起停工3天，將進行大規模的消毒，並採取防止感染措施。豐田已要求與兩名感染者有長時間接觸的32名員工在家中待機。

豐田汽車旗下的日野汽車也有員工感染，豐田已呼籲所有員工要提高警覺，隨時確認健康狀態。豐田社長豐田章男在上周的記者會上表示，主力車的生產線停工，恐怕會影響到交車時間，若長期停止生產的話，還可能變得更嚴重。

(中時電子報)