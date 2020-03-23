圓仔進行口腔檢查，醫生讚圓仔擁有一口潔白的牙齒。（北市立動物園提供／游念育台北傳真）

動物園人氣王大貓熊「圓仔」即將滿7歲，上周順利完成出生以來第一次的全身健康檢查，專業的醫療團隊還為「圓仔」量身打造、客製化超高規格「健檢套餐」，各項結果顯示「圓仔」健康情況良好，一口好牙更是讓牙醫師們對照養團隊的用心讚譽有加。

大貓熊「圓仔」這次除了進行聽診、觸診、血壓量測、抽血等基礎檢測外，在臺大醫院醫療團隊的大力協助下，還特別加碼做了精密的經食道超音波檢查，以確認心臟機能與結構，另外考量大貓熊的特殊食性，牙齒健康與否至關重要，園方也邀請專業的牙醫師團隊為「圓仔」建構牙模及3D全口掃描，為將來牙齒保健預作準備。

園方指出，「圓仔」健康報告結果顯示，情況良好，特別是擁有一口潔白的牙齒，再加上保育員每天都很用心的進行口腔清潔，讓「圓仔」直到現在仍維持「零蛀牙」的狀態，但女兒「圓圓」的牙齒有「先天釉質發育不全」的現象，就沒那麼幸運。

園方表示，動物園的醫療團隊，十分重視「預防勝於治療」的醫學觀點，這次大貓熊「圓仔」的健康檢查，由「野生動物健康照護與醫療小組」、台大醫院各科醫師和前園長金仕謙及獸醫師張志華等專家，到場指導才能順利完成重要任務，共同為野生動物保育及健康照護寫下歷史的新頁。

(中時 )