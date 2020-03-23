新冠肺炎全球大爆發，也讓中美間產生新一波矛盾。美國總統川普於當地時間23日表示，他已和中國國家主席習近平通電話談論新冠肺炎疫情，還說他對中國缺乏合作「有點不滿（little upset）」。

法新社報導，川普在白宮例行記者會上說：「他們（中方）應該早點告訴我們此事。我要老實告訴大家，雖然我喜歡習主席、欽佩他們在短時間內所做的事情（抗疫工作），但我對中國有點失望」。

今日美國報（USA Today）網站報導，川普表示曾與習近平談過疫情，同情對方處境，並表示自己「也不樂見這種情況」。不過，川普仍表明這一切要歸咎中國造成疫情全球大流行。

CNN報導，川普表示，但願中國早一點告知疫情發展，不過他先前曾讚揚中國對此公開透明。川普在針對聯邦政府因應疫情的簡報會上說，「我希望他們能早一點告訴我們內部發生的狀況。我們在消息開始公開之後才知道情況。」他還說中國「遮遮掩掩的，實在令人遺憾」。

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