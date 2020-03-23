自行車族群唯獨日馳逆勢開紅盤 10:492020/03/23 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到大盤重挫衝擊，23日早盤自行車族群包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）紛紛不支倒地，唯獨日馳（1526）一支獨秀、股價逆勢上漲，盤中一度衝上漲停！ 日馳2月營收0.77億元，年增率達18.65%；董事會日前通過決議，每股擬發放0.8元股息案，激勵日馳連續2日股價大漲，目前盤中股價大漲超過7%。 (工商 ) #桂盟 #利奇 #日馳 #愛地雅 #巨大 也許您會感興趣 推薦閱讀 美利達、桂盟盤中跌至7年來新低價 09:402020/03/19 財經 港股早盤瀉千點 航運、房產股黯淡 13:092020/03/19 財經 長榮航祭出重賞 徵求機組員飛歐美加航線 15:102020/03/19 財經 兩隻黑天鵝夾擊 新台幣跌跌不休連七貶 16:282020/03/19 財經 桂盟去年獲利創歷史次高 將配4.5元股息 19:332020/03/19 財經 股市看板－桂盟去年獲利次高 擬配息4.5元 04:102020/03/20 證券．權證 桂盟將配4.5元股息 早盤股價強漲 10:122020/03/20 財經 美利達爆量大跌逾5％ 巨大尾盤收紅 13:582020/03/20 財經 輝達NVIDIA開放新冠病毒研究人員免費使用Parabricks軟體 14:512020/03/20 財經 新冠延燒 仲量聯行：「要嚴陣以待短中期、甚至是持續性的經濟衰退」 15:252020/03/20 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 疫情擊垮美經濟 Fed官員：Q2 GDP恐暴跌50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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