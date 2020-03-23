受到大盤重挫衝擊，23日早盤自行車族群包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）紛紛不支倒地，唯獨日馳（1526）一支獨秀、股價逆勢上漲，盤中一度衝上漲停！

日馳2月營收0.77億元，年增率達18.65%；董事會日前通過決議，每股擬發放0.8元股息案，激勵日馳連續2日股價大漲，目前盤中股價大漲超過7%。

(工商 )

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