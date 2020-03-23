美國新冠肺炎的疫情持續增溫，造成衛生紙及一些日常用品大搶購，賓州某一家蛋糕店，就推出應景的蛋糕。

和超級市場的衛生紙不一樣，位在賓州德拉威爾郡的Traub’s Bakery推出衛生紙外型的蛋糕，並在臉書推播。店主覺得「正因為是這個時期」、拿出幹勁製作的獨特蛋糕，在海綿蛋糕上披上白色的糖衣，用獨特手法模仿衛生紙漩渦及芯的部分，而且還要做出側面的弧度顯示「可使用」的感覺。蛋糕分成7英吋（約17.8公分）和3英吋（約7.6公分）兩種大小，而小的版本就算放在化妝室內，也絲毫感覺不出任何的不協調感。

網友們對於店家的創意，也紛紛留言表示意見：「太了不起了」、「就是在現在這時候才能體會的笑點」、「我老公下星期生日，也來買一個好了」、「好有趣」。

另外，美國的衛生紙廠商則表示，目前並無缺貨之虞，請大家不要一直搶購，請冷靜購買需要的份就好。

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(中時電子報)