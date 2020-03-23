印度少女雪亞（Shreya Siddanagowder）接受手臂的移植，結果幾年後竟然出現極大的變化，不但膚色改變，連手腕也變得纖細，究竟為什麼會有這樣的轉變，醫生也說不出所以然。

2016年時，雪亞因為搭乘的巴士出了車禍失去雙手，2017年在20個外科醫師及16個麻醉醫師的幫忙下，歷經13小時的手術，順利接上21歲死亡男子的雙手。經過漫長時間的復健，雪亞的雙手才慢慢地恢復知覺，進而可以行動。

隨著時間推移，原本移植時膚色較深的雙臂，竟然顏色愈來愈淺、接近雪亞本人的膚色，復健醫師認為，「或許」是手臂會考量「宿主」的需求，神經信號傳送要求手臂的肌肉功能要符合身體的需求，「接受」自己現在是在女生的身體上。

現年21歲的雪亞，則在接受採訪時表示，原本顏色很深的手臂，現在則和臉部的膚色一致，覺得這就是自己的手。目前手腕移植手術在全世界還不到200次，但這是第一起肌肉顏色發生變化的案例，也是少數不同性別的雙手移植，未來值得研究的地方也很多。

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(中時電子報)