A股23日三大股指齊跌 滬指盤中下挫近3％ 10:522020/03/23 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股23日兩市全線低開，開盤之後指數一度跌幅收窄，但是隨後震盪回落。據新浪財經報導，盤面上農業種植板塊異動拉升、口罩板塊紛紛下挫，市場總體氛圍趨冷。截至上午盤中滬指報2663.99點、跌2.97％；深成指報9723.62點、跌4.2％；創指報1832.98點，跌4.29％。 從盤面上看，僅農業種植板塊較為強勢，光刻膠、半導體、景點及旅遊板塊居板塊跌幅榜前列。 (旺報 ) #板塊 #盤面 #跌幅 #農業 #a股 也許您會感興趣 推薦閱讀 精緻農業高峰論壇 6月5日登場 專家獻策 04:102020/03/19 投資理財 盤點國人最愛十大基金 今年來3檔抗跌 04:102020/03/19 投資理財 港股跌900點 大陸房產股慘、蘋概股開高走低 11:102020/03/19 財經 《金融股》王道殖息率7.38％，啟動庫藏股 08:012020/03/20 財經 港股私有化加速 利豐擬下市 04:092020/03/22 全球財經 中概股難逃股災 04:092020/03/22 專題周報 海外市場漸企穩 A股有望反彈 04:102020/03/23 焦點新聞 陸股基金 定期定額長打為上 04:102020/03/23 投資理財 《營建股》庫藏股護身，日勝生猛漲 10:342020/03/23 財經 《汽車股》三陽甫買回1.5萬張，今起再祭庫藏股 10:342020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 道瓊期又暴跌熔斷！美新救市計畫遭民主黨封殺 - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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