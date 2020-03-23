大陸A股23日兩市全線低開，開盤之後指數一度跌幅收窄，但是隨後震盪回落。據新浪財經報導，盤面上農業種植板塊異動拉升、口罩板塊紛紛下挫，市場總體氛圍趨冷。截至上午盤中滬指報2663.99點、跌2.97％；深成指報9723.62點、跌4.2％；創指報1832.98點，跌4.29％。

從盤面上看，僅農業種植板塊較為強勢，光刻膠、半導體、景點及旅遊板塊居板塊跌幅榜前列。

(旺報 )

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