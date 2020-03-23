華碩(2357)今宣布全球最輕的14吋商用筆電「ASUS ExpertBook B9」搶先在台上市，其集結僅870公克 、1.49公分的輕薄機身、最長達24小時，電池續航、極致效能與堅固強韌等優點，且最高配備第十代Intel Core i7處理器與最高兩個2TB固態硬碟(SSD)、兩個Thunderbolt 3連接埠與雙頻WiFi 6連線功能等強勁規格，是專為商務與專業人士設計的強大筆電，能創造更勝以往的優越使用體驗。

據知名市調最新報告顯示，華碩商用型筆記型電腦去年以逾三成市佔穩奪冠軍，也是自2004年以來，第15年拿下台灣市場銷售冠軍，市場龍頭地位難以撼動！

全新ASUS ExpertBook系列內蘊「輕量、長效續航、堅固強韌、IT集中控管、雙硬碟設計、易於維護」六大DNA，以極臻完美的創新與靈活性，再造終極輕巧、所向披靡的卓越使用體驗，成為用戶最強大的後盾，自此將商用筆記型電腦推升至嶄新境界。

ASUS ExpertBook B9採用鎂鋰合金機身，其歷經精心琢磨的CNC銑磨製程工序，重量僅870公克、1.49公分的輕薄機身，更較前一款鎂鋁合金製成的型號堅固強韌程度大幅提升38%，並符合嚴格的MIL-STD 810G美國軍用標準，通過含括面板壓力、衝擊、墜落、連接埠耐用、轉軸測試等超越業界要求的嚴苛測試，能確保長期使用也能保持順暢可靠。

此外，ASUS ExpertBook B9具備強大的電池容量，其最高搭載66瓦特小時的鋰聚合物電池，且搭配具節能功效的螢幕自動更新技術，讓單次充電最長可提供高達24小時的續航時間，並具備快速充電技術，僅須充電39分鐘即享有60%電量，提供絕佳行動辦公能力。

(時報資訊)