希臘新冠肺炎確診升至624例、死亡15例。為因應疫情的影響，希臘總理米佐塔基斯宣佈，當地時間23日起全面限制公眾出行，「我們必須立刻採取行動，以防止義大利的情況在希臘重現。」

22日希臘新增新冠肺炎確診94例，為單日最大增幅；新增死亡2例，累計達15例。新的出行限制令要求，只有上下班、出門購買食物或藥品與就醫看診者可出門；並需隨身攜帶特定表格，或提前以簡訊告知民防部需要出門的理由，否則可能面臨150歐元的罰款。

(旺報 )