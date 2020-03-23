希臘新冠肺炎確診達624例 總理下令全民禁足 11:482020/03/23 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 希臘新冠肺炎確診升至624例、死亡15例。為因應疫情的影響，希臘總理米佐塔基斯宣佈，當地時間23日起全面限制公眾出行，「我們必須立刻採取行動，以防止義大利的情況在希臘重現。」 22日希臘新增新冠肺炎確診94例，為單日最大增幅；新增死亡2例，累計達15例。新的出行限制令要求，只有上下班、出門購買食物或藥品與就醫看診者可出門；並需隨身攜帶特定表格，或提前以簡訊告知民防部需要出門的理由，否則可能面臨150歐元的罰款。 (旺報 ) #新冠肺炎 #確診 #希臘 #死亡 #總理 #疫情 #限制出行 #禁足 #民防部 #罰款 也許您會感興趣 推薦閱讀 關鍵3例 憂成社區傳播破口 04:102020/03/19 生活新聞 真衰！日前被傳確診 現在數百萬人要求他下台 17:072020/03/19 國際 今新增24例境外移入 3例本土 再1死 15:542020/03/20 生活 苗縣議員質詢曝疑似個案資訊 衛生局收集事證送警局調查 16:412020/03/20 生活 每日多更多？我國新冠肺炎確診大增27例 16:412020/03/20 生活 土耳其旅遊團再爆案外案！搭同班機旅客也確診 20:452020/03/20 生活 新聞透視》NBA陷新冠風暴！顧隱私或止謠言 公布名單陷兩難 04:102020/03/21 運動天地 台添16確診案 境外移入13本土3 04:102020/03/23 焦點新聞 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 豐田主力車生產線2員工確診 10:512020/03/23 國際 國際熱門新聞 給資源！川普宣布加州、華盛頓州為新冠重災區 - 國際 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 進入最高警戒！紐西蘭將全面封國4周 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 慟！自願照顧重症病患 義大利護士發燒後投河自殺 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。