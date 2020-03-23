新冠肺炎疫情嚴峻，據統計，截至3月18日為止，居家隔離累計達2904人、居家檢疫則有4萬4749人，這些人的垃圾如何處理？環保署署長張子敬表示，如果疫情大，導致居家隔離或居家檢疫人數增加，將有乙級廢棄清除機構處理，如果爆發大流行，會考慮請清潔隊協助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署就「因應國內疫情，相關廢棄物集運處理及環保人之防疫措施及作為」專案報告。

據統計，居家隔離、居家檢疫人數最多在新北市、台北市，但雙北並無甲級廢棄物處理機構，立委吳斯懷表示，清運時恐怕會成防疫破口；立委王婉諭說，還有居家檢疫民眾詢問里長時，里長竟回應「照一般丟就好」。

據統計，截至3月19日為止，已清運居家隔離、居家檢疫住戶廢棄物達6872公斤，張子敬說，目前已訂在垃圾收集清運處理作業程序與注意事項，簽訂開口合約委託廢棄物清除機構車輛清運，比照醫療廢棄物方式處理。

(中時 )