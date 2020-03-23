國安基金準備進場了!美期指大跌逾900多點，恐慌情緒高漲，台股開盤聞訊崩跌480多點，9千點大關又再度失守；亞洲股市幾乎全趴，疫情對股市衝擊已不分區域，連人口密度較低南半球的紐西蘭、澳洲也無法倖免、跌得七葷八素，跌幅分別超過10％、7％，新加坡、韓國、香港跌幅也高達5％至7％。

面對國際股市跌跌不休，除國安基金進場、穩定台股情勢外，富蘭克林華美投信認為，不論國際股市或台股，短線金融市場要恢復正常，完全要看疫情臉色，疫情延續1季、半年或1年，真的很難以評估。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，這波股市修正起源於新冠疫情突然擴散，短期內可觀察留意3個重點包括確診人數是否下降；快篩人流管理順利執行；幾種有效治療藥物何時推出；目前專家預估3月底至4月底前新藥較可能完成測試，新藥出爐能讓市場投資信心恢復，美國股市止跌回穩後，則台股也將恢復基本面表現。

(中時 )