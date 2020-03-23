「國際健康功能與耳心障礙分類」ICF以8大類身心功能障礙類別做為身障鑑定依據，但我國修法後仍以BS碼做為認定方式，並納入活動參與及環境因素的DE碼為考量。監委認為，修正身權法後，衛福部仍未脫以「損傷」為焦點的醫療診斷模式，等於只做半套，上周二已通過糾正，要求衛福部改進。

監察院上午舉行記者會，提案監委王幼玲表示，新制上路後仍以BS碼為依據，並未納入DE碼評估，許多實質需求者無法得到所需福利資源。像單耳單眼者無法取得身心障礙者資格，遑論其相關補助。

監察委員王幼玲、楊芳婉等人調查也發現2007年修正後的身權法第7條，要求各地方政府應從身心障礙者的障礙類別、程度、家庭經濟情況、照顧服務需求、家庭生活需求、社會參與需求等各項需求因素，進行完整的評估，並根據評估結果提供福利服務。

但101年7月11日制度上路後，在衛福部採行需求評估分流作業又未落實督導下，地方政府大多只憑著公所端的福利服務需求勾選結果，再輔以1次短暫性的電訪確認，造成每年只有2成左右的身心障礙者進到實質的需求評估；許多為了促進身心障礙者於社區自立生活發展的服務項目，需求人數占當年核證人數的比率，竟不到1％，凸顯衛福部採取的分流作業，只是行政上便宜行事的作法，未能貫徹身權法修正原意，急需檢討改善。

監委並說，現行鑑定基準無法回應視皮質損傷患者的障礙狀況；各鄉鎮市公所辦理需求評估先期作業流於形式；身障福利資源佈 建牛步、量能稀少；各種評估疊床架屋；地方需求評估人力不足，需求評估的審查也欠缺多元觀點，衛福部都應檢討改進。

監委楊芳婉則說，衛福部雖提出改進計畫，但監察院仍提出糾正，希望衛福部不是口頭說說，能夠確實改進。

(中時 )