行政院農委會為緩解農業缺工問題，每年舉辦「改善農業季節性缺工2.0」活動，委託石岡農會招訓農業師傅。戴姓男子報名參加，卻在體能測驗時跌倒骨折，提告請求國賠20萬元，但台北地院無從認定受傷與主辦單位疏失的因果關係，遂判戴男敗訴。

戴男提告主張，他2017年3月2日參加招訓活動，石岡農會向台中市石岡國小借操場跑道進行體能測驗，他做「背負20公斤砂包進行50公尺單程競跑」項目時，因跑道濕滑、PU顆粒明顯剝落欠缺摩擦力害他滑倒，導致左側遠端橈尺骨骨折，農會未確實勘驗又未投保保險，應負國賠責任。

農委會抗辯，活動是石岡農會辦理，農委會僅為補助機關，且非跑道管理機關，無國賠責任；石岡農會則說，活動前已確實勘察場地，並無維護不當或濕滑問題，體能測試前及過程中，工作人員都有說明安全規則，沒有疏失。

合議庭認為，農委會僅從事行政補助行為，招募到的「農業師傅」也是提供給民間，由民間需工單位發薪，農委會並無行使公權力，不必負國賠責任。

另依活動照片，可見當天天氣晴朗，並無潮濕情形，法官更親自到現場勘驗跑道，穿著運動鞋實際行走，以手觸摸跑道表面，並無打滑現象，與戴男指控內容不符，無從證明與石岡農會選址疏失有關，且戴男已獲石岡國小投保的公共意外責任險理賠，合議庭遂認定戴男請求無理由，判決駁回。

(中時 )