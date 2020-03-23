環保署23日上午前往立法院社福衛環委員會進行「廢棄物集運處理及環保人員防疫措施」報告。受到新冠肺炎疫情影響，電商營業額較去年同期大增，立法委員王婉諭質詢時擔心，包材廢棄物也會增量，請環保署應追蹤後續推動電商包材減量的進度。

環保署去年宣布啟動網購包裝減量計畫，攜手12個電商平台，包含PChome、蝦皮、momo、Yahoo等知名電商，預計實施第一年可減少1,700公噸的包材。

王婉諭指出，受到疫情影響，電商營業額大幅增加27％至55％。她質疑，「年減1700萬公噸的這個目標是不是應該要檢討」。環保署署長張子敬表示，今年才剛開始，沒有辦法預期得到，而廢管處處長賴瑩瑩也指出，預計第一季、半年就會邀請業者來檢討，屆時會有更明確的數據。

王婉諭在質詢時以荷蘭RePack公司為例，這家公司與超過150家電商合作，達成了超過20萬次的循環，減少了96％的包裝垃圾、達到75％的回收率。張子敬表示，目前有給業者2021年要達到10％循環的目標，如果能提前達標更好。

(工商 )