新冠肺炎演變成全球大流行，香港金管局前總裁任志剛指出，多國央行大舉救市，可解短期資金緊絀，但現時疫情擴散下，供應鏈斷裂帶來的影響更加深遠，其錯綜複雜程度目前仍難以分析。任志剛警告，疫情可能拖累全球化倒退，情況嚴重時，並非2008年金融海嘯時央行「直升機灑錢」就能應對。

近期「美元荒」引發全球資本市場急瀉，各國大舉封關鎖國，亦阻擋全球經濟。港媒報導，任志剛表示，每次危機爆發時都很嚴峻，但是次疫情牽連甚廣，夾雜中美貿易戰、地緣政治及石油價格戰等因素，令環球金融市場極度波動。

各國央行救市措施，暫未能挽回市場信心，任志剛仍相信，央行增加流動性一定能紓緩短期資金，即使冒風險購入私型機構商業債券，也無問題，形容是「央行功能」。

任志剛更擔心保持社交距離會深遠影響經濟發展生態，未來關鍵仍繫於疫情何時見頂及疫苗成功面世，也寄望中國情況最早受控，能有助經濟增長回穩。

(工商 )