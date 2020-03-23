劉真在2014年， 39歲時嫁給辛龍，在此之前她曾與舞伴王鴻儒和澎恰恰傳過緋聞，2004年時則與圈外男友穩定交往，當時男友還上演溫馨接送情，開著賓士車載劉真到華視錄影，兩人也被拍到深夜甜蜜手牽手買宵夜。不到3年劉真與賓士男分手，傳出與搭擋主持《快樂有go正》的Gino談起姊弟戀，不過雙方皆否認此事。

桃花極旺的劉真，進演藝圈追求者眾。（圖／劉真臉書）

2007年時，劉真被拍到和《快樂有go正》主持群Gino、JR以及楊千霈一起在深夜時看電影，當時傳出Gino對劉真很欣賞，不過兩人事後在節目上否認交往。直到2012年，劉真和辛龍才因一起在節目《超級模王大道》上擔任評審而結識，辛龍對劉真對展開貼心又細心的攻勢，才終於贏得美人歸。

兩人當時雖被抓包同車約會，但矢口否認戀情，辛龍更為保護劉真，在發現被跟拍時不滿擺出臭臉。雖不正面承認交往，但兩人仍甜蜜合作辛龍歌曲《我就是愛》MV，甚至特地飛到義大利拍攝，讓外界霧裡看花。

劉真與辛龍小心翼翼呵護戀情，交往兩年後才終於鬆口承認，兩人認愛不久便於2014年5月辦理登記結婚，同年6月，寵愛劉真的辛龍記著老婆海島婚禮的夢想，選在劉真39歲生日當天於夏威夷舉辦婚禮，婚禮只請來雙方家長與伴郎、伴娘，氣氛溫馨。

劉真產女後，辛龍將她們母女寵成大小公主，一家人非常幸福。（圖／劉真臉書）

劉真在2016年生下女兒霓霓，她曾說，老公辛龍知道她懷孕後第一時間先是傻笑，接著流下男兒淚，辛龍把劉真捧在手掌心上，私下稱她「心肝寶貝」，兩人婚後從沒吵過架，她只要稍有不開心總是會馬上被辛龍逗笑，完全被當成公主在疼愛。

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(中時電子報)