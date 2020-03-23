已退休的陳姓牧師3年前在教會停車場猥褻7歲女童，最高法院維持歷審判決，認定他曾為神職人員，所為自應嚴厲譴責，考量他始終否認犯行迄今未向被害人或其家屬親自道歉、達成和解或實際賠償損害，難認有何悛悔之意，依強制猥褻罪判刑4年6月確定。

2017月9日晚間陳男在教會停車場，趁四下無人之際，坐在停車場圍牆旁石階上，將7歲女童抱至其大腿後，以手伸入她內褲裡撫摸，女童哭著表示不要並以手推拒，他仍持續撫摸女童私處，女童的女老師得知此事後通報，員警循線逮獲陳男。

陳男矢口否認有何對女童為強制猥褻之犯行，他辯稱當時女童與其他小孩在停車場追逐，她快要跌倒時向他衝過來時，他有伸手接住她，不記得碰到她身體哪裡，至於他妻子去女童家下跪道歉，他也不知道為何妻子去向對方道歉。

歷審考量陳男身為成年人，曾為神職人員，且與女童及其家屬原有相當親誼關係，為逞一己私慾強制猥褻女童，且他始終否認犯行，未獲得被害人原諒，將他判刑4年半，最高法院駁回上訴定讞。

(中時 )