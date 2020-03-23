馬來西亞歌手黃明志創作詞曲、自導自演的2020高雄觀光主題曲《出去走走》，MV找來高雄市長韓國瑜驚喜客串。影片上架YouTube一天，已經累積超過90萬次觀看數，並登上發燒影片排行榜。
2020高雄觀光主題曲《出去走走》，MV裡黃明志坐在1台貨車上，走遍高雄各處景點，曲風相當活潑洗腦。MV最後韓國瑜驚喜入鏡，叫醒睡著的黃明志，黃明志醒來後卻指著韓國瑜叫「郭子乾、蘇貞昌」，要求合照，韓國瑜連忙否認說「不對、不是」，並說要請黃明志喝咖啡。
影片上架才短短1天，已經累積超過90萬觀看次數，更衝上發燒影片排行榜第2名。
網友看完MV大讚，「聽了讓人心情很愉快的歌，看了MV更是想去高雄走走」、「超讚！果然沒有讓人失望，拍得太美了，想去高雄！」「很喜歡這隻高雄宣傳片」、「看完好感動，我愛的故鄉高雄」、「整整有20幾年沒去過高雄了，每次回台灣都在台北。看了這影片，下次一定要去高雄走走」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。