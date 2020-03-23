新北市長侯友宜今至林口區私立翔祥幼兒園檢視幼童車防疫策略。(吳亮賢攝)

幼兒車出車前後進行消毒。(吳亮賢攝)

新冠疫情蔓延，新北市教育局針對幼兒車(娃娃車)訂定防疫作業SOP，即日起開始實施，新北市長侯友宜今一早特別至林口私立翔祥幼兒園視察，學童搭車前、中、後，必須落實消毒、量體溫流程，並開窗保持空氣流通，盡量一人一位、避免16人以上同車。

教育局指出，上週接獲教育部公文後，新北市便依中央指導原則訂定幼兒車防疫「前、中、後」措施，21日發送給轄內所有幼兒園，今起正式實施，「前」是除了家長配合出門前量體溫紀錄外，出車前完成消毒、備妥幼童專用車防疫包(額溫槍、備用口罩及酒精)，隨車人員在孩子上車還要再次量體溫、消毒。

「中」是搭車時全程戴口罩、打開窗戶保持通風，「後」則是「收班後全面消毒」、「物資帶下車」，各車次間距及收班後，針對駕駛座位區、椅背及扶手、座椅、空調、拉環等易接觸地方，使用酒精、稀釋漂白水(1：100)或次氯酸鈉(500ppm)加強消毒，此外，為了加大間距，避免16人同車會更好，漂白水擦拭後，待乾燥再用清水擦拭，避免殘留。

侯友宜表示，校園防疫絕對不能馬虎，尤其在幼兒車載送的過程當中，小朋友上車前一定要消毒、量體溫，座位盡量一個人一個位子，全程戴口罩，下車以後引導到校門口再量一次體溫，另外幼兒車再去接駁下一班的孩子們之前，整個車還要消毒清理一次。

教育局長張明文表示，先前就已要求幼兒園開學做好防疫整備，今起實施的防疫作業SOP，除了更加明確、詳細，也為4月的腸病毒高峰期做好準備，同時也建議幼兒園，回家前可再次量測體溫，讓父母更放心。

(中時 )