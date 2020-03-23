根據《洛杉磯時報》23日報導，位居加州洛杉磯的史坦普中心，不僅是湖人、快艇兩支NBA球隊主場，也是美式冰球聯盟(NHL)國王隊的主場，目前NBA與NHL確診新冠肺炎的16名球員當中，竟有8人在美國疫情爆發前夕造訪過這裡！

在NBA宣布無限期停賽前4天，8名確診球員曾在史坦普中心打過球，包含4名籃網球員(其中1人是杜蘭特)、2名湖人球員與2名NHL渥太華參議員隊球員，籃網是在3月11日作客湖人主場，參議員隊則在3月12日跟國王隊對決。

其實湖人在3月9日跟快艇進行本季第3次洛杉磯內戰時，NBA就採取一些相關防疫措施，包含禁止進入休息室採訪、建議減少跟球迷接觸、取消賽前跟球迷擊掌等等，就算兩天後跟籃網交手，湖人也在史坦普中心採取同樣防疫措施。

值得注意的是，籃網與參議員隊並非同一天在史坦普中心比賽，使用的硬體設施也不一樣，兩隊交叉傳染的機率很低，也讓史坦普中心成為最被懷疑的對象，更讓外界擔憂的是，到現在快艇與NHL國王隊還沒有公布他們的新冠病毒檢測結果！

(中時 )