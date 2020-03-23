刑事局昨(22日)晚接獲民眾檢舉，全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書張貼一起死亡車禍照片，及留言「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」為假訊息，連夜將傳喚通知書送達，遭到李拒絕。警方初步調查，該車禍係發生在新竹的閃避違停車輛致車禍死亡，並非李所po文內容，顯有故意混淆視聽之嫌。

警方根據死者家屬表示，婦人當天是騎車準備去買菜，而非為了排隊買口罩；所以遭刑事局認定為假消息。警方計畫請李23日一早到刑事局說明，但李告訴警方，他不接受警方約談，只會接受法院的傳喚。

李來希臉書的發文，稱有人為了買口罩出車禍被撞死，立委王定宇批是假消息，要求警方嚴辦。（取自臉書）

據了解，李來希所PO的西文內容，是發生在3月13日新竹市民生路的一起死亡車禍，1名婦人行經民生路往南方向時，疑似要避開前方停車的小貨車，在要從慢車道閃到快車道時，遭到後方另台小貨車撞上，女騎士當場死亡。

警方初步了解，1輛小貨車停放於於民生路、北大路口附近的慢車道上，女騎士則是從民生路巷內轉至民生路往南方向，但疑因小貨車阻擋去路，女騎士必須往快車道方向閃，但此時後方1輛小貨車來不及反應直接撞上，女騎士被撞擊後，內臟外露當場死亡。

有網友將此車禍意外貼到臉書表示，「下半身還在機車，上半身已經不見」，現場慘不忍睹。

(中時電子報)