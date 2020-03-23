新冠肺炎延燒，有民眾在嘉義地區的LINE群組散播「肺炎47例，是南部公司工程師」，以及「COVID-19案例是台南某社成員，住在某醫院」等貼文，嘉義縣警察局朴子分局日前發現後組成專案小組，將散布訊息的陳姓男子依傳染病防治法等罪嫌送辦。

朴子分局員警日前在網路上發現「肺炎47例，剛剛朋友告知，台南人，是南部公司工程師，3／6回台，3／7-8…」等不實訊息，警方為避免民眾恐慌，組成專案小組全力追查，經台南市衛生局證實為不實訊息。

陳嫌到案時供稱，「只是想提醒LINE群組內的民眾能戴口罩及多洗手，做好防護」；警方訊後依傳染病防治法將陳嫌函送台南地檢署偵辦。

朴子分局表示，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金；呼籲民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，切勿隨意散播或轉傳，以免觸法。

(中時 )