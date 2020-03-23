蘋果已經恢復了iPhone 9系列的生產，預計最快會在下月底發布，之所以延期這麼久（原計畫3月發布），主要是疫情嚴重影響了它的進度，之前是影響生產，現在是影響一些核心零組件的供應。

據《環球網》報導，值得注意的是，有業界人士指出，蘋果已經與比亞迪達成合作協議，比亞迪將為蘋果代工，以擴大生產規模和加快生產速度，至於比亞迪將會為蘋果代工哪些產品，目前還不得而知。

此次蘋果即將發布的低價新iPhone包含了兩款機型，分別是iPhone 9和iPhone 9 Plus，而對於兩個型號，iOS 14源代碼中也已經有所顯現；價格方面，由於並不是定位於旗艦機，iPhone 9的售價預計在3千元（人民幣，下同）左右，而iPhone 9 Plus起價在3300元左右，對於兩者的銷量，外界普遍看好，不少網友都在連日守著官網期待這款新品的推出。

(旺報 )