台股逐筆交易今（23）日正式上線，群益證（6005）表示，為更能與國際接軌、並有效擴大證券交易，早已做好萬全準備投入各項軟硬體資源。近日更找來證交所組長陳正斌錄製新制說明影片，將提供投資人最完善的諮詢服務，以全面迎戰台股逐筆交易上線。

台股今日起除開收盤時段維持集合競價外，於上午9點至下午1點25分的盤中時段改採逐筆交易。委託種類將有「限價單」、「市價單」，搭配「當日有效」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等6種委託單的組合，提供投資人更多選擇。

群益證指出，逐筆交易委託單隨到即撮、價格透明的特性，在行情價格揭示上將有相當快速的變動，因此系統能否在大量資訊傳遞負荷下穩定運作，將顯得極為重要，將加深加重投資人對資訊系統的倚賴。

隨著台股逐筆交易新制上路，群益證亦將同時推出策略聯盟合作，除了優化原有交易API外，並提供OpenAPI通訊協定以及HTML5網頁連結，讓各類型的客戶能快速簡單的串接群益進行逐筆交易。

對於為數最廣大的平台使用客戶，群益證提供簡潔、流暢、易於操作的各類交易平台，搭配交易所提供的新種交易服務，同步推出各類全新下單交易軟體及功能。其中，最亮眼的為行動裝置下單APP及[email protected]下單功能，預計將搶攻手機下單市場。

群益金鼎證券總經理賈中道表示，群益擁有眾所皆知的強大IT團隊，軟體開發能力是創造領先的核心競爭優勢。除了專業的團隊對市場具有獨到的看法與見解，更有領先的技術做為強大的支援，讓群益成為同業的領航者。

(時報資訊)