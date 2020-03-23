台灣已進入新型冠狀病毒疫情關鍵期，科思創23日宣布，將再度採購，並給予衛生福利部疾病管制署，並交由疾管署分送至全台各地醫療相關機構。

科思創表示，首批捐贈的一萬副護目鏡已交付，第二批贈與物資，預計4月底前出貨，屆時科思創在台捐贈護目鏡累計總數達2萬副。

台灣科思創總經理李銘城表示，過去兩個月，他相信所有的民眾，都密切關注著新冠肺炎疫情的發展，也衷心感謝疫情指揮中心與台灣全體醫療團隊。台灣科思創除了配合政府的防疫政策啟動台北辦公室防疫在家辦公，也希望能透過一己的棉薄之力，為醫療人員帶來更多的保護。

台灣科思創採購的護目鏡，由專業護目鏡生產商，茂琦實業公司，生產製造。首批1萬副護目鏡，已送達疾管署。針對科思創第二批訂單，該製造商也將繼續秉持台灣優先的精神，進行24小時插單生產，讓護目鏡能更快的送達全台防疫人員的手上。第二批護目鏡，預計將於4月底前出貨給疾管署。

因應全球疫情，科思創宣布6月底前禁止所有國際商務旅行。此外，為呼應中央流行疫情指揮中心的最新旅遊警訊及相關的防疫措施與規定，台灣科思創除了啟動辦公室同仁防疫在家上班，內部盡量以電話會議進行，同時避免參加外部活動外，並特別呼籲全體員工，避免前往國外旅遊。

每一個人都能影響這場防疫戰爭，所有人都能為抗疫作出貢獻。讓我們共同守護台灣。台灣加油!

科思創是全球最大的聚合物生產商之一，2019年銷售額達124億歐元。其業務範圍主要集中在高科技聚合物材料的生產製造，及諸多用於日常生活領域的創新解決方案的研發。

科思創主要服務產業涵蓋汽車、建築、木材加工和家具、電子電器。其他產業亦包括運動休閒、化妝品、醫療以及化工業本身。截至2019年底，科思創在全球擁有30家生產基地、約1萬7,200位員工（按全職員工計算）。

(工商 )