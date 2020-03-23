八堵變電箱故障 三芝、石門陸續復電 11:142020/03/23 中時 戴上容、 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市北海岸多區上午傳出大停電，台電表示是八堵變電所輸電系統故障，已派人搶修中（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆大停電，市府員工放下手邊工作。（本報資料照／張穎齊攝） 新北市三芝、石門等區約上午10時15分不明原因無預警發生停電，近11時許三芝、石門等區才陸續復電，台電回覆大停電原因是八堵變電所輸電系統故障，導致北海岸多區電路出現問題，現正搶修中。 三芝區公所表示，已聯絡各里里長皆無災情；三芝警表示，第一時間派員前往台二線巡查，交通一切順暢。 此外，新北市汐止、萬里、金山等地上午10時許也傳出臨時大停電，民眾抱怨連連；台電回覆此次多區大停電起因是八堵變電所輸電系統故障，才導致北海岸多區電路出現問題，台電緊急搶修。 (中時 ) #三芝 #停電 #原因 #故障 #災情 也許您會感興趣 推薦閱讀 案95遊峇里島 早有喉嚨痛卻未採檢！原因曝光 11:222020/03/19 生活 操盤心法－美股災情遠超過疫情，留意伺服器與防疫概念 04:102020/03/20 證券．權證 彰化麥向大城 推廣混搭安心農特產 04:102020/03/20 地方新聞 西濱布袋段凌晨死亡車禍 駕駛自撞分隔島釀1死 08:592020/03/20 社會 越南女酒後騎車自摔關渡橋頭 頭部重創亡 09:532020/03/20 社會 天元宮吉野櫻大爆發！線上賞花 安心也療癒 15:382020/03/20 旅遊 鋁質電容災情 日商佳美工 大馬廠停工 04:102020/03/23 財經要聞 基隆瑞芳大停電 台電：影響39萬戶 10:282020/03/23 生活 《營建股》庫藏股護身，日勝生猛漲 10:342020/03/23 財經 三芝、石門大停電 台電查明原因中 10:452020/03/23 生活 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 時事 北榮證實劉真死亡 腦壓過高昨晚22時22分離世 - 生活 張上淳會離開指揮中心？陳時中給保證 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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