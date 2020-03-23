基隆大停電，市府員工放下手邊工作。（本報資料照／張穎齊攝）

新北市三芝、石門等區約上午10時15分不明原因無預警發生停電，近11時許三芝、石門等區才陸續復電，台電回覆大停電原因是八堵變電所輸電系統故障，導致北海岸多區電路出現問題，現正搶修中。

三芝區公所表示，已聯絡各里里長皆無災情；三芝警表示，第一時間派員前往台二線巡查，交通一切順暢。

此外，新北市汐止、萬里、金山等地上午10時許也傳出臨時大停電，民眾抱怨連連；台電回覆此次多區大停電起因是八堵變電所輸電系統故障，才導致北海岸多區電路出現問題，台電緊急搶修。

(中時 )