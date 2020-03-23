4月2日為世界自閉症關懷日，中醫大新竹附設醫院四月為自閉症兒童開設「學齡前自閉症遊戲互動團體」，家長則開設「自閉症家長團體」，期透過互動遊戲，讓自閉兒增進社會互動能力，家長一起學習，孩子的療育成效會更好。

身心科主任王明鈺表示，自閉症患者會出現溝通與社交障礙、侷限興趣及重複固著行為，1歲半到3歲是診斷的黃金時機，儘早發現進行早期密集行為治療，能改善自閉症兒童的適應能力，提升語言及智能發展。

王明鈺說，過去自閉症的早期療育，常是家長帶孩子在各治療室奔波，近年研究發現，家庭是最能提供語言溝通及社交互動刺激的場域，新的療育觀念是家長積極參與療育過程，而不是只靠醫療專業人員的介入。

中醫大新竹附醫開設「學齡前遊戲互動團體」共有15個課程，透過遊戲情境，提升孩子對人際互動的動機和興趣，同時，針對有0-6歲自閉症兒童的家長開設「自閉症家長團體」，一起學習並參與孩子的療育，提升親職能力，療育成效也會更好。

另外，身心科也針對國小一到四年級有情緒困擾的小朋友，開設「情緒桌遊團體」，透過15堂桌遊互動情境練習基本人際技巧，有興趣家長報名可電：身心科（03）5580558 轉1266

(中時 )