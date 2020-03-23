因疫情對運量造成衝擊，台灣高鐵公司今天表示，經評估後決定自4月18日起啟動短期班表調整，針對周末離峰時段減少41班車次，幅度約4％，減班時段仍維持每小時3至4班車次，預計實施至端午節疏運前。

高鐵強調，短期調整班表，平日時段及周末尖峰時段班次均維持不變，旅客無論週間通勤、商務往來及假日返鄉探親等均不受影響。

高鐵表示，4月18日起至6月21日間的周五至周日離峰時段，調減41班車次，佔目前每周總班次1016班僅約4％，調整後，每周提供975班次的旅運服務，且減班時段每小時仍維持3至4班次列車，可充分兼顧大眾搭乘之便利性。

台灣高鐵曾於2009年金融海嘯期間有減過班次，當時從每周942班車次減到816班次，共減126班次，幅度約13.4％。

高鐵公司強調，將密切觀察疫情發展，持續評估旅客需求，一旦疫情好轉、運量回升時立即提前恢復原班表。

(中時 )