特昇-KY(6616)全年每股稅後純益(EPS)為3.90元，董事會決議下半年股息每股配發現金股利2.2元，全年共配發現金股利每股3元，現金殖利率達12.39%。

特昇-KY為馬來西亞前五大木製寢室傢俱製造商之一，主要從事木製寢室傢俱研發，近期亦斥資1000萬馬幣(折合台幣約7280.4萬)進軍廚房櫥櫃市場。受惠於貿易戰轉單效應，2019年營收達13.87億元、年增28.05%，創歷年新高。稅後淨利約為8千6百萬元，較去年成長超過1.7倍。

特昇-KY於2019年股東會通過修訂章程、一年可配息2次；去年10月8日配發108年上半年度每股0.8元的現金股利，下半年擬配發2.2元現金股利，合計全年達3元。

而新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，馬來西亞政府發布行動管制令， 將從3月18日到31日封鎖全境，其中包括所有公私營機構關閉，特昇-KY子工廠亦暫停營運，3月的工作天數幾乎砍半，估影響到當月業績。待四月份行動管制令解除、工廠復工後會彈性調高產能，加速出貨，5月份業績可望恢復正常。

法人認為，第二季、第三季本來就是產業淡季，只要疫情可以在第二季末控制住，待美國需求回溫，下半年營運可望重拾強勁動能，力拚全年業績持續成長。

(工商 )