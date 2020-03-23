「國標舞女王」劉真23年前以《金大班的最後一夜》出道，熱愛跳舞的她初期曾和劉懿珊、陳以仁合組團體「Very Three」（非常水）為高凌風伴舞。進入演藝圈後，劉真不僅靠著舞蹈征戰各大綜藝節目，也拿下不少廣告代言，更參與戲劇演出，她在2005年時首次與吳宗憲搭擋主持節目《愛上九點半》。

熱愛跳舞的劉真曾組女團「Very Three」（非常水）為高凌風伴舞。（圖／翻攝自網路）

劉真小學時就與舞蹈結緣，她跳了芭蕾舞12年，18歲時開始接觸國際標準舞（國標舞），擁有國立政治大學俄語學士高學歷的她畢業後順利考進了美國銀行，卻選在23歲時回到舞蹈的懷抱。劉真順利拿下「BDFI國際標準舞公開賽職業新星拉丁」、「秋季聯合盃拉丁舞」、「美國Star Ball摩登舞」賽事的冠軍寶座，更成功加入亞太區國際標準舞公開賽的國家代表隊，表現有目共睹。

跳舞是劉真的最愛，也為了練舞付出極大的努力，常練到滿身傷。（圖／翻攝自劉真臉書）

同時她將好舞技展現在綜藝節目中，最讓人印象深刻的莫過於和小Ｓ在《康熙來了》中飆舞，兩人互相嗆聲的橋段總是能逗樂觀眾，也讓外界看見劉真不只是「會跳舞」而已。亮眼的表現為她開啟演藝圈另一條路，劉真首次接下主持棒，與吳宗憲共同主持《愛上九點半》，後也陸續接了與徐乃麟搭擋的節目《戀愛攝影棚》，以及與謝震武一起主持《快樂有go正》、《全民快樂有go正》。

跳舞是劉真的最愛，也為了練舞付出極大的努力，常練到滿身傷。（圖／翻攝自劉真臉書）

除了綜藝，劉真也跨足戲劇圈，在電視劇《住左邊住右邊》、《貞觀之治》、《幸福來了》等劇中都參與演出，也能在電影《聽見下雨的聲音 》、《半熟少女》裡看見她的身影，多方位嘗試，就是要讓大家看見不一樣的劉真。如今劉真因病離世，演藝圈也痛失美麗耀眼的一顆星。

小S與劉真過去常在《康𤋮來了》鬥舞，「笑」果十足。（圖／本刊資料照）

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劉真和吳宗憲曾合作主持，交情頗深。（圖／中國時報系）

(中時電子報)