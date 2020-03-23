台鐵暫停郵輪式列車行程。（台鐵提供）
台鐵暫停郵輪式列車行程。（台鐵提供）

受新冠肺炎疫情影響，台鐵局今天表示，郵輪式列車行程5月底前暫停開行，已報名旅客，全額退費。

台鐵局表示，為強化防疫措施，保障旅客健康，原訂於3月28-29日、4月2-4日、4月18-19日、5月1-3日、5月16-17日、5月30-31日等6趟郵輪式列車行程暫停開行，已報名旅客，將全額退費。

(中時 )

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