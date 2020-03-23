台鐵郵輪式列車 5月底前行程暫停 11:302020/03/23 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵暫停郵輪式列車行程。（台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵暫停郵輪式列車行程。（台鐵提供） 受新冠肺炎疫情影響，台鐵局今天表示，郵輪式列車行程5月底前暫停開行，已報名旅客，全額退費。 台鐵局表示，為強化防疫措施，保障旅客健康，原訂於3月28-29日、4月2-4日、4月18-19日、5月1-3日、5月16-17日、5月30-31日等6趟郵輪式列車行程暫停開行，已報名旅客，將全額退費。 (中時 ) #5月 #行程 #旅客 #列車 #台鐵局 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京面臨前所未有輸入性風險 04:092020/03/19 焦點新聞 宜縣鐵路高架 最快2024動工 04:102020/03/19 地方新聞 《鋼鐵股》疫情阻漲！中鋼5月內銷開低盤，熱軋回跌300元 14:322020/03/20 財經 桃機旅客運輸量腰斬 中華信評下調企業評等 18:272020/03/20 財經 不出國旅客轉國旅 稍解墾丁觀光燃眉之急 18:362020/03/20 生活 太魯閣晶英 兒童節放風趣 04:092020/03/22 產業．科技 發燒37.5℃旅客 華航長榮拒載 04:102020/03/22 生活新聞 天文奇景：阿特拉斯彗星可望橫掠夜空 23:242020/03/22 國際 鎖國升級 明起禁旅客來台轉機 04:102020/03/23 生活新聞 首例！國中會考擬考兩次 第二次5月底舉行 09:542020/03/23 生活 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 時事 北榮證實劉真死亡 腦壓過高昨晚22時22分離世 - 生活 張上淳會離開指揮中心？陳時中給保證 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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