銅箔基板廠-台光電(2383)黃石廠自3月11日開始復工，目前復工率達85%，大陸昆山及中山廠復工率已達95%，隨著各廠區生產趨於順暢，台光電3月合併營收將恢復正常，台光電預估，第1季業績將優於去年同期，美系外資看好台光電前景，給予台光電「建議買進」評等，目標價則由135元降至125元。

台光電現有台灣觀音廠及新竹廠、大陸昆山廠、中山廠及黃石廠，其中台灣觀音廠及新竹廠CCL產能分別為50萬張及15萬張，大陸昆山廠CCL產能為135萬張，中山廠有95萬張，此次受新冠肺炎湖北封省影響的黃石廠產能約30萬張，大陸新冠肺炎疫情受到控制後，各地加速復工腳步，最慢復工的黃石廠區目前復工率已達85%，昆山廠及中山廠則達95%，在各廠區生產趨於順暢下，台光電3月業績可望恢復正常。

台光電子目前在無鹵素(HF)環保材料及高階HDI材料的開發及生產居世界領先地位；自去年開始，在人工智能(AI)、雲端運算的高效能運算(High Performance Computing)趨勢下，資料中心高階繪圖處理器(GPU)的新設計架構會使用更多的高階HDI材料。同時，5G伺服器及交換器終端產品生命週期變短，自去年開始所有客戶即要求為無鹵素的環保材料；儘管全球景氣受新冠病毒疫情影響，但在5G通訊基礎建設相關需求的帶動下，預期今年5G資料中心(data center)伺服器及交換器的需求量仍會持續增加。台光電子去年即獲得全球前3大ODM及OEM客戶等多項新案，預期今年此類高階材料的市佔率會顯著增長。

在5G手機部分，台光電子今年在5G手機材料的市佔率預期比4G手機材料還要高，穩居中高階手機材料世界領先地位，5G mm Wave手機採用SLP架構高階材料，高階筆電(NB)及平板(Tablet)也採用高階HDI，且桌上型電腦(PC)也由傳統板逐漸轉為HDI架構；5G手持裝置需求雖受新冠疫情影響，新機種推出時間可能遲延，台光電預期在5G升級換代的趨勢下，今年仍會帶動高階HDI材料的業績上揚。

台光電前2月合併營收為37.4億元，年成長15.35%，台光電預估，第1季業績將優於去年同期；但因新冠肺炎疫情全球蔓延，台光電謹慎看待第2季營運，原計畫黃石廠於第2季再增加30萬張產能擴產進度亦將延後。

受惠於由手持式裝置HDI無鹵素環保材料及基礎建設網通類產品高速低信號損失材料等高階產品出貨暢旺，台光電2019年合併營收為248.65億元，年成長8.63%，營業毛利為61億元，年成長33.3%，合併毛利率為24.53%，年增4.54個百分點，稅後盈餘為32.45億元，年成長85%，創下歷年新高，每股盈餘為10.14元，公司董事會決議每股配息6元。

美系外資最新報告指出，儘管手機市場存在不確定性，隨著AI/雲端技術在HDI中普及，我們認為台光電在基礎設施有機會有可觀的成長，給予台光電「建議買進」評等，目標價則由135元降至125元。

(時報資訊)