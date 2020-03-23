新型冠狀病毒持續在歐美肆虐，確診人數直線上升，全球居家上班需求攀升，IC設計股王信驊(5274)今年原先就看好在伺服器、資料中心等訂單穩健成長，現在再加上遠端辦公趨勢成長，將帶動整體網路設備的快速升級，信驊將藉此受惠，今股價逆勢飆漲，漲幅一度逾7.5%，股價最高達1095元。

信驊今年營運原本就看好在受惠資料中心客戶對伺服器的強勁復甦，已經將全年營收成長由10%調升到15%，儘管受到疫情衝擊，但因為信驊主要客戶是ODM廠，並沒有直接對消費市場，故對於今年營運相當樂觀。

新型冠狀病毒疫情蔓延，使得遠端辦公趨勢大幅成長，所以網路設備將迎來一波急速升級浪潮，無論是伺服器、雲端等必須加碼規格以迎戰更大的傳輸需求，此將是信驊今年因全球大環境丕變而獲得的商機。

另外，信驊的獨家晶片內影像拼接技術(In-camera stitching)Cupola360多影像拼接處理技術，也持續增加合作客戶，長線將營收比重目標擺在20%。

(時報資訊)