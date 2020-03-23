國際奧會當地時間22日透過官網發佈聲明，未來4周內將完成新冠肺炎疫情對東京奧運影響的評估，屆時也將作出決定，包括延後舉辦奧運會的可能。國際奧會同時強調，取消奧運會不能解決任何問題，也幫不到任何人，因此取消（東京奧運）不在議程之上。

聲明中國際奧會也表示，將建立有關東京奧運的情況規劃，包括調整現有的奧運會運行方案以及更改東京奧運舉辦時間。國際奧會認為此舉更能適應當前日本國內以及全世界迅速變化的健康情況，並指出此為「維護運動員和各方利益的最佳決定」。

聲明中同時透露一部分有待解決的問題：一些原本計畫中的重要場館或許將遭放棄使用，許多已訂好的旅館飯店也是棘手的問題，33個奧運項目有關的國際體育賽程表均需重新調整。在國際奧會口中，這些還只是「眾多挑戰之一」。

國際奧會強調，未來四周內將與2020年東京奧組委、日本當局、東京都政府充分協調與合作，展開詳細討論，完成對世界衛生形勢快速發展，以及對於奧運會影響的相關評估，包括延期舉辦奧運會的可能。

(旺報 )