根據證交所統計，受到近兩周台股重挫，融資出現斷頭潮，3月19日大盤融資餘額降至929億元，為近十年來新低；伴隨融資大幅縮減，融資斷頭造成許多股票短期股價重挫，中長期價值也浮現。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，雖然籌碼面出現利多，但今年以來的新冠疫情，由亞洲擴散到歐美，疫情持續升溫，各國紛紛採取相關強硬政策，短期對於經濟造成負面影響亦難以避免，股市震盪和整理期間也將拉長。

新冠肺炎全球確診人數，持續攀高，全球確診人數已來到33.5萬餘人、1萬4641死亡；位於南半球的澳洲和紐西蘭，今天( 23 日)宣布將提升全國警戒至最高級別，全國居民非必要則限制外出。並預計於未來2天內提升至最高的第4，也就是即將「鎖國」，如此一來，國內外旅遊都將受到限制，所有非必要企業都會關閉，學校也自明天（24日）起停課，居民除非特殊原因，否則必須待在家中。

廖哲宏表示，由於這波歐美疫情升溫來得又快又急，加大市場對於終端需求的擔憂，對於產業前景和獲利預估影響仍待觀察。若從農曆年以來迄今來看，供應鏈受到中國延後開工的影響，目前整體科技供應鏈步調上，仍以恢復生產為首要目標。眼前全球疫情變化仍難以預測，截止目前為止，除了中國手機供應鏈因庫存稍高，短期出現小幅庫存調整外，大部分科技產品訂單依舊不變，且因疫情需要，反而提高在家工作相關設備，如視訊會議、遠端教學等需求，反而讓伺服器、部分筆電跟平板都出現不錯的需求。

展望後市，廖哲宏表示，在觀察方向上，新冠肺炎疫情仍然是短期影響股市的主要事件，另一方面，油價重挫造成短期信用市場的波動，也是短期投資觀察指標。所幸，各國政府紛紛降息跟寬鬆政策，試圖緩和短期經濟降溫與流動性風險，部分對終端需求等的擔憂，也已陸續反映在近期的市場波動上。中長線5G、雲端、AIoT等趨勢，仍是布局焦點。

(時報資訊)