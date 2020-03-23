新冠肺炎疫情全球延燒，各國開始落實不同的防疫措施，馬來西亞前五大的木製寢室傢俱製造商特昇-KY(6616)因應馬來西亞發布行動管制令，子公司的工廠將暫時暫停營運，3月工作天數幾乎砍半，將影響當月業績，不過，等到4月份行動管制令解除、工廠復工後會彈性調高產能，加速出貨，5月業績可望恢復正常。

新冠肺炎疫情全球延燒，世界各國開始落實不同的防疫措施，馬來西亞政府發布行動管制令， 將從3月18日到31日封鎖全境，其中的措施包括所有公私營機構關閉 (除了水電等必要公共事業以外)。法人指出，第2季、第3季本來就是木製寢室傢俱產業淡季，只要疫情可以在第2季末控制住，待美國需求回溫，下半年營運可望重拾強勁動能，力拚全年業績持續成長。

特昇-KY受惠貿易戰轉單效應，2019年營收達13.87億元、年增28.05%，創歷年新高，稅後淨利約為8600萬元，較去年成長超過1.7倍，EPS 3.9元。特昇已在2019年股東會通過修訂章程、一年可配息2次，並已在2019年10月8日配發108年上半年度每股0.8元的現金股利，董事會決議下半年股息為每股配發現金股利2.2元，全年共配發現金股利為每股3元。

(時報資訊)