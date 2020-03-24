應勇辭上海市長 龔正任上海市代市長 02:582020/03/24 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海市代市長龔正（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（23日）上午，上海市召開的第十五屆人大常委會第十九次會議決定，接受應勇辭去上海市市長職務的請求，龔正任上海市副市長、代理市長。 會議同時決定，接受廖國勳辭去上海市監察委員會主任職務的請求。 (中時 ) #上海市 #市長 #職務 #會議 #請求 也許您會感興趣 推薦閱讀 監委彈劾檢察官 職務法庭「戴口罩」激辯 15:542020/03/20 社會 台大召開校務會議 校方建議教師勿前往中研院 09:362020/03/21 生活 台大校務會議謝絕媒體入場 表決速通過 14:062020/03/21 生活 學生將政治人物手段帶進大學 台大師批：不可取 23:452020/03/22 生活 台大師挺媒體 報導校務會議有鼓勵與鞭策效果 23:462020/03/22 生活 上海23日調整疫情防控重點國 移除日本新增菲國 03:022020/03/23 財經 參加農會招訓跌倒骨折 男子請求國賠20萬敗訴 10:572020/03/23 社會 前山東省長龔正 出任上海代理市長 12:222020/03/23 兩岸 防疫超前布署 嘉檢模擬視訊問案異地辦公 15:152020/03/23 社會 來不及陪女兒長大 她曝劉真最後爆哭請求心碎了 16:352020/03/23 娛樂 兩岸熱門新聞 鍾南山團隊：連花清瘟體外試驗顯示抗新冠病毒作用 - 時政 世衛：過去24小時新冠肺炎確診85％來自歐美 - 兩岸 - 旺報 蘇指陸隱瞞疫情 國台辦批惡毒無恥 - 兩岸 - 旺報 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 白宮疫情專家：川普有些話不符事實 但我攔不住 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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