今天（23日）上午，上海市召開的第十五屆人大常委會第十九次會議決定，接受應勇辭去上海市市長職務的請求，龔正任上海市副市長、代理市長。

會議同時決定，接受廖國勳辭去上海市監察委員會主任職務的請求。

(中時 )