逐筆交易上路好卡 券商：流量過大、客戶未提早更新 11:322020/03/23 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 逐筆交易23日正式上路，由於交易量大、波動也劇烈，在開盤前數分鐘，就有多家券商看盤軟體出現當機或延遲現象。此外，凱基證券也表示，並無當機，下單正常，惟可能部分客戶未能即時先更新APP，在今早流量過大時更新造成速度較慢，但並未當機，亦無影響交易。 (工商 ) #系統 #逐筆交易 #過大 #軟體 #出現 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐筆交易上路倒數 賀鳴珩建議 化繁為簡限價下單 04:102020/03/19 財經要聞 搶計量、高頻新客源 券商動起來 04:102020/03/19 財經要聞 逐筆交易遇「疫」外 沒助跌疑慮 04:102020/03/19 財經要聞 接軌國際 3月23日逐筆交易上路－八家現金減資股 誘人 04:102020/03/19 證券．權證 ＜逐筆交易小學堂-系列報導9＞－FOK委託遇瞬間價格穩定措施 04:102020/03/19 證券．權證 富邦證逐筆交易擬真平台 近10萬人次體驗 04:102020/03/19 產業特刊 ＜逐筆交易小學堂-系列報導10＞－擬真平台 搶先體驗新制 04:102020/03/20 證券．權證 台股逐筆交易 今天上線 04:102020/03/23 財經要聞 接軌國際 3月23日逐筆交易上路－台股高殖利率 長線靚 04:102020/03/23 證券．權證 ＜逐筆交易小學堂-系列報導11＞－逐筆交易今起上線 委託須知重點整理 04:102020/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 疫情擊垮美經濟 Fed官員：Q2 GDP恐暴跌50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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