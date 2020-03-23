逐筆交易23日正式上路，由於交易量大、波動也劇烈，在開盤前數分鐘，就有多家券商看盤軟體出現當機或延遲現象。此外，凱基證券也表示，並無當機，下單正常，惟可能部分客戶未能即時先更新APP，在今早流量過大時更新造成速度較慢，但並未當機，亦無影響交易。

(工商 )