劉真不幸病逝，44歲的生命如璀璨流星一閃而逝，失去摯愛的辛龍，得好好堅強自己，畢竟四歲的女兒霓霓還需要他照顧。辛龍出了名的寵妻，就是把劉真奉為公主、女王，女兒出生後，更加寵愛妻女，「娶這麼好的老婆，還幫我生了女兒，真的是覺得有如夢境」，一家三口幸福生活，是演藝圈中佳話。

當初被封為美女與野獸的組合，辛龍婚前婚後都把劉真捧在手心上呵護，對他來說，劉真就是他的全部，只要劉真開口，不管是她吃的想用的，他通通使命必達，對愛妻可說無微不至。

身為女兒控，辛龍將女兒霓霓捧在手心疼愛。（辛龍臉書）

辛龍私下節儉，時尚的劉真穿搭常常花費高昂，辛龍不在意，他用佛法解釋兩人像太極，一陰一陽互補，更霸氣說：「她喜歡的東西，只要她快樂，就滿足她，她快樂我就快樂。」

辛龍如何寵劉真的，劉真曾經分享，有次跟老公分享自己夢寐以求的限量名牌包，辛龍當下不太理會，但某天她睡醒，這個夢幻包包竟出現她床頭，才知道前一天老公專程飛一趟法國幫她買這款價值9萬的限量包。

就算工作再忙，辛龍和劉真一家人總是緊緊繋在一起。（辛龍臉書）

辛龍的浪漫像是個童話，有次劉真揪他一起布置聖誕節，辛龍嘴上敷衍過去，但隔天劉真一起來，發現客廳已經布置好聖誕樹、雪人和麋鹿，讓她看到又驚又喜，直說「老公真的是個浪漫又出奇不意的水瓶男」。

如何認定劉真的？辛龍曾提到，自己雙親早逝，遇到劉真後，發現不僅兩人個性契合，「她身上有我媽媽的影子，她的表情、臉型、身形，還有傳統的觀念，都像我媽媽。」連哥哥都認證，便讓辛龍覺得「就是她」。

辛龍喜歡在一旁欣賞劉真和女兒開心打扮，很享受這份平凡的幸福。（劉真臉書）

把劉真當作公主，辛龍對待女兒霓霓更是，秉持著女兒就是要「嬌養」的觀念。甚至把女兒身上所有的東西都視為珍寶，劉真曾說：「我女兒哭的時候，我老公會去親她的眼淚，他說那是珍珠，不知道在演哪一齣。他以前都把我當公主，但也從來沒有親過我的眼淚啊！」霓霓的頭髮也是辛龍的寶貝，堅持女兒剪頭髮要「看日子」。願為妻女付出一切，讓人看到辛龍鐵漢柔情的一面。

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(中時電子報)