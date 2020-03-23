摩根士丹利經濟學家指出，新型冠狀病毒將使美國經濟陷入比之前預期更嚴重的衰退，估計第二季GDP將大減30%，此外，甚至有聯準會官員預估第二季經濟成長率恐暴減50%。

美國財經媒體報導，大摩經濟學家指出，美國3月份的經濟活動幾乎陷入停滯，隨著各地區開始封城、管制社交活動，加上金融狀況進一步收緊，對短期GDP的負面影響將會更大。

而聖路易聯準銀行總裁James Bullard則認為，美國第二季GDP將暴減50%、失業率可能衝高到30%，呼籲政府應採取強而有力的財政措施因應，以確保美國經濟得以復甦。而摩根大通上周則表示，預計美國4~6月GDP將萎縮14%，高盛集團則預期大跌24%。

美國股市上周五開高走低，道瓊指數終場大跌913點，期指亞洲盤今天（23日）早盤一度重挫跌停，道瓊期目前仍大跌810點左右，跌幅逾4.5%。

(中時電子報)