劉真等不到換心病逝！最後發文給4歲女「望你健康長大」

國標舞女王劉真22日深夜病逝，自2月7日因心臟主動脈瓣膜狹窄住院開刀後，即陷入昏迷搶救45天仍宣告不治。知情人士表示，劉真手術後即未復跳成功，所有能搶救的方式幾乎都用上了，醫院和家屬都盡全力救劉真，包括緊急裝上葉克膜，及再接心室輔助器續命，和外接式人工肺等，知情人表示劉真在過程中意識一直都無法恢復清醒的情況下，即使等到合適心臟也無法進行手術。

據知情醫指出，劉真為開刀後因復跳未成功裝葉克膜，但因葉克膜不能裝置太久，即改換可以裝較長時間的心室輔助器造，但第一套(左加右各一)的心室輔助器裝上後，卻發生血塊阻塞，無法續用又換第二套，而裝一套心室輔助器正常價至少500萬，兩套就耗費1000萬，其他設備相較下則費用則較低。

據指出，在裝上心室輔助器續命後，劉真一直未能清醒，據了解其間有一度有反應，即辛龍之前說的流淚，還可能有些反射動作，如手指略動等，但未曾聽到劉真可以清醒甚至說話的情況。

劉真裝設心室輔助器之後，為了避免肺部呼吸問題，又加了外接室的人工肺，其費用約在10萬以內，之後又因使用心室輔助器造成的血栓等副作用，腦部多次開刀後無法消踵，可能發生連頭骨都蓋不上的情況，知情人都為她難過，但也祈禱能有意識清醒的一天，直到近日已傳出每天晚上都會推去手術室清創，為了保護表要器官能運作正常，導致末稍神經容易壞死，近日傳連截幾肢腳趾頭。

知情醫指出，在所有搶救過程中，家屬和醫院都盡了最大的力量搶救劉真，也花了至少上千萬費用，同時也在排隊等待合適的心臟移植，一直希望劉真能意識清醒，等到排到合適心臟後，就能進行換心手術，遺憾的是還是等不到那一天。

(中時電子報)