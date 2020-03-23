香港大學傳染病中心總監何柏良表示，香港目前已出現新冠肺炎社區爆發，為截斷疫情蔓延，恐需考慮實施戒嚴級別的措施，包括暫時禁止酒吧等場所營運及禁止舉辦婚宴、大眾交通工具每日提早結束等。他又指，只少數人違反隔離禁令，都會讓邊境防疫出現巨大漏洞，現在必須立刻考慮戒嚴級別的防疫措施。他表示只有做到社交疏離，才能避免香港變成另一個武漢或米蘭。

何柏良於電台節目受訪時表示，現在每天會有6000多名港人返回香港，但衛生防護中心每週至多只能篩檢7000人，約1日的入境人數。設備不足加上隔離設施不夠的情況下，應該立即停止所有外國人入境。

何柏良又直指香港的防疫措施存在漏洞，以澳門為例，所有入境者全程都有指定專車接送，所以只會有境外輸入確診個案，不會有本地確診病例。而全香港有300間酒店，有酒店已表明願與政府合作，認為只要每間酒店有駐警，就可限制隔離人士離開酒店。

何柏良又指，留在家或酒店隔離的疑似病例，始終也是不定時炸彈，有傳染的可能，香港當局要作最壞打算，若疫情仍更惡化，要分流部分情況穩定的病人。否則若是環境擁擠，可能會導致病症輕微者以及醫護人員也遭受感染。

(中時 )