為防止居家隔離或檢疫、高風險民眾到處趴趴走，台中市警方針對大型夜店臨檢，5家夜店業者爽快答應，全力配合政府防疫政策，先暫停營業2周，停業期間並提供員工薪資員工全薪；不讓夜店成為新冠肺炎防疫破口。

警方針對5家大型夜店進行勸說，「MUSE」、「ALTA CLUB」、「SHOW HOUSE秀屋」、「18TC」及「X–CUBE」，初步獲得5家大型夜店業者善意回應，表達願意配合政府防疫政策，23、24日起陸續暫停營業2周，防疫期間確保消費者健康安全的權益。

台中市警察局表示，海外國人陸續返台，如未依居家檢疫規定，晚上到夜店飲酒作樂恐引發群聚感染，為機先防堵民眾聚集大型娛樂場可能衍生的防疫破口，市政府22日淩晨由警察局會同衞生局、民政局對轄內大型夜店實施聯合稽查及臨檢，防止居家隔離（檢疫）及高風險民眾到處趴趴走。

全數在西屯及南屯區轄內，有業者說，武漢肺炎漫延後，即嚴格要求員工不得出國，以免染疫後返台上班導致整家店都遭波及，同時對消費者加強量體溫及消毒的作為，暫停營業雖令人感到無奈，但願意配合政府防疫政策，一同為防疫工作盡一份心力，確保消費者健康及安全。

台中市政府也將持續針對轄內民眾較常聚集消費的娛樂場所、密閉式空間、易群聚感染之夜店、酒店及KTV等業者加強實施臨檢稽查，並勸導相關業者，請顧及消費客戶及公司從業人員健康與利益，主動配合暫停營業，讓整個防疫工作做到滴水不漏。

(中時 )