國民黨主席江啟臣先前接受前主席洪秀柱專訪，表示「我是台灣人，也是中國人」，對於兩岸關係，國台辦認為是不錯的開始。對此，前立委林濁水指出，這一句話，恐將國民黨推向邊緣化。

江啟臣專訪時表示，基本上我們出生在台灣，但在血緣文化上都跟中國有關，所以基本上，「我是台灣人，也是屬於中國人啊」。

隔日，國台辦「中國台灣網」評論給予肯定，稱「不錯的開始！」認為江啟臣能與洪秀柱同框對話，這行為本身就具有一定的信號，是對深藍支持者的親近與挽留，同時對大陸民眾表決心。

在外界質疑他兩岸政策模糊的情況下，該評論指出，江啟臣能對自己的身份認同問題有正確、清晰的表態，是值得正向看待的事情。

對此，林濁水在臉書表示，國際上，「台灣人也是中國人」早隨著中華民國消失，瘟疫來時，台灣數以十萬，甚至百萬計的海外留學生、海外工作者、旅遊者，臉紅脖子粗地辯白「台灣人不是中國人」，既委曲且怒時，江啟臣一句「我是台灣人也是中國人」，固然獲得了北京「不錯的開始」的稱讚，但己宿命地領導國民黨一步步地向邊緣化邁進。

(中時電子報)