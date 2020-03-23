新冠肺炎疫情嚴重衝擊台灣觀光旅館，台中逢甲商圈周邊的飯店，以往假日總是一房難求；如今也不敵疫情影響，逢甲夜市人潮估計至少大減了4成，周邊旅店住房率大幅下滑，旅宿業者為了搶救住房、紛紛祭出低價策略搶客！

台中逢甲碧根行旅表示，受到疫情衝擊，逢甲夜市從以往平日4至5萬人、假日10萬人潮，衰退到僅剩2至3萬人潮；商圈變得冷清許多，3月份全台中市旅館平均住房率不到30%。

碧根行館為了搶救嚴峻的住房情形，在政府紓困計畫定案執行之前；搶先發行「旅人迴遊券」 官網價直接折抵500再享500迴遊券。

碧根行館旅人迴遊券，不分平假日均可現場折抵房價500元，一泊一食每房最高可享原價2.4折優惠，等同旅人最低只要530元，即可入住。

此外，該飯店特別整合商圈優勢和購物資源，與全台最大日系藥妝-日藥本舖合作，凡於4月底前入住旅客，即可享有50元購物折價券，消費每筆可獨享「祈福袋」1份；包含各式美妝、生活小禮驚喜開箱。

(工商 )