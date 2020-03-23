扮演高雄產業驅動引擎的亞洲新灣區，地主統一集團、台肥和台糖等國公營企業，擁有的3個重劃區，已有3條道路完工，並在23日上午開通啟用，特別是「綠園道五」，貫穿亞灣東西向，連結時代大道與中山路，成為主要交通動脈，有利區內企業未來的招商引資。

位於亞灣區成功路以西的第79、83及90期重劃區，40米寬的「綠園道五」、20米寬「綠園道七」、以及臨成功路西側的10米寬計畫道路，23日上午由高雄市長韓國瑜主持通車典禮。 韓國瑜表示，總面積近590公頃的多功能經貿園區（亞灣），是全台唯一具有海空港優勢的經貿園區，除了肩負高雄港舊港區轉型重任外，也同時擔任高雄市經濟發展的重要引擎。

他說，可惜的，亞灣發展不如預期，迄今還有約236公頃閒置或低度利用土地，比例約40％，因此，高市政府地政局規劃總面積約170公頃的10期市地重劃區、以及205兵工廠區段徵收區，由高市府先將該區都市基礎建設完成，同步由土地所有權人辦理招商建築開發，減低投資障礙以加速地區建設。

韓國瑜指出，亞灣的建設首重交通系統，因此，高市府規劃了一條向東連接籬仔內路、一心路，向西至高雄港邊，橫貫園區的東西向40米寬綠園道，也就是23日完工開放通車的時代大道西段。

他說，原本這條道路係屬尚在規劃設計階段，位於尚未施工的第90期重劃區範圍內，但是，屢屢聽到業界反應，亟需將時代大道向西延伸，以健全地區交通系統，因此，特別請地政局優先開闢這條道路，如此一來，南邊的79、83期重劃區道路，也可以一併通車，有利於招商引資。

韓國瑜同時也要求高雄都發局，同步檢討亞灣都市計畫，聚焦產業需求、商住綜合發展、以及獎勵開發機制等主軸，因此，他對對此一區域未來發展，深具信心。 高雄地政局長黃進雄表示，亞灣的10期市地重劃區中，已完工的有60期、65期、79期、80期、以及83期等5個重劃區，面積總計約44公頃；一心路的70期及凱旋路北側的88期，預計今年完工；90期、94期及95期刻正辦理工程規劃設計中，最快可於110年完工；而205兵工廠區段徵收計畫書，也在107年完成公告，配合軍方生產設備遷移，預定113年啟動工程作業。

黃進雄指出，為了配合高市府招商政策及地主開發需求，地政局已於去年4月完成各期重劃區土地分配，重劃工程等相關作業，也同步如火如荼進行中，雖然目前重劃作業尚在進行中，但是，倘地主洽妥招商計畫，需用到土地，地政局也會配合儘早交地給地主，開發利用，讓招商建築實體與重劃工程，同時進行，縮短完成時程，加速地方繁榮發展。

他說，23日通車的其中一條40米寬「綠園道五」，東接「時代大道」，將成功路以西的79、83及90期重劃區道路與周邊連接，使得原本完工的79、83期重劃區路網，更臻完善，可望結合緊鄰的環狀輕軌及統一夢時代商圈，發揮發展潛力，帶動產業經貿活動。

(工商 )