因應新冠肺炎疫情嚴峻，北部有居家檢疫者不但趴趴走，還跑去夜店喝酒；台中市警二分局長蔡元戎22日深夜出動大批員警，與北區長柯宏黛率同公所人員，夜間擴大臨檢及聯合稽查，

警方至轄區知名KTV、大型電子遊藝場及柏青哥等密閉空間又人潮聚集的地方，除了解店家防疫措施，檢查是否有居家檢疫、隔離者趴趴走外，並加強宣導民眾儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，同時呼籲民眾勤洗手、配戴口罩。

台中市警二分局長蔡元戎表示，「治安零死角，防疫無假期」，全民共同防疫期間，將針對民眾易聚集場所加強臨檢，防制居家檢疫及隔離人員流連在外，也要求所屬員警多運用科技設備M-Police可連線查詢居家檢疫者身分，藉由強勢臨檢查察，防堵居家隔離、檢疫者違規外出，本次執勤並未發現違規者。

KTV業者表示，將全力配合政府防疫政策，在店家出入口量測額溫、以酒精乾洗手殺菌，此外，警方也對業者道德勸說，請業者基於維護消費者健康安全，考量主動暫停營業，減低疫情傳播的可能機會，以免成為「防疫破口」。

(中時 )